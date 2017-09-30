На пляжах Одессы появится туристическая полиция

В Одессе будет создано подразделение туристической полиции, которое работать будет сезонно. Об этом сообщил глава управления Нацполиции в Одесской области Дмитрий Головин на своей странице в Facebook.

"Задача этого подразделения - работать в период с 1 мая до 15 сентября на опережение и предоставление сервисных услуг, а не только на реагирование и раскрытие правонарушений. Планируем оснастить полицейских максимумом технических средств: полицейскими станциями, обеспечить видеонаблюдением и бодикамерами, установим пункты вызова полиции "тревожная кнопка". Организуем систему позиционирования патрулей и геолокацию, велосипеды и скутеры, а также электронные устройства с инфраструктурой города", - объяснил Головин.

Он сообщил, что работавшие в качестве эксперимента в этом году велопатрули показали серьезный результат, передает korrespondent.net.

"Два месяца назад в тестовом режиме мы ввели велопатрули. Два экипажа по два человека круглосуточно обеспечивали безопасность в туристических зонах - на пляжах "Аркадия" и "Ланжерон", а также на "Трассе здоровья". Тогда нам было важно выяснить, насколько эффективным окажется это подразделение в разгар туристического сезона в Одессе, когда в город прибыли более 4 миллионов туристов", - отметил Головин.

По его словам, из-за присутствия велопатрулей уровень преступности в районах Аркадии и Ланжерона снизился на 51%.