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В Китае произошло мощное землетрясение
// фото: Flickr/ Matt Katzenberger
14:18, 30 Sep 2017
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Землетрясение магнитудой 5,5 произошло в китайской провинции Сычуань на юге центральной части страны. По данным Геологической службы США, его очаг залегал на глубине 10-13 км в 78 км к западу от города Гуанъюань.

Информации о пострадавших пока не поступало, сообщается о незначительном ущербе от толчков, отмечает korrespondent.net.

Согласно данным властей провинции, приостановлено движение по некоторым железнодорожным направлениям в целях безопасности.




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