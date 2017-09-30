В ЕС хотят ввести новый налог для крупных интернет-компаний

Страны Европейского Союза планируют создать единый цифровой рынок к 2018 году. Об этом заявил премьер-министр Эстонии Юри Ратас, передает DW.

"Все государства-члены ЕС полностью посвятили себя тому, чтобы создать единый цифровой рынок до 2018 года. Действующий единый цифровой рынок - основа всего, что мы делаем", - заявил он, подводя итоги "цифрового саммита" ЕС.

По словам Ратас, для этого надо инвестировать в инфраструктуру, в частности, в инфраструктуру 5G, в науку и промышленность, а также развивать искусственный интеллект и суперкомпьютеры.

"Это позволит повысить эффективность государственного управления и в большей степени нацелит наши общества в будущее", - считает он.

Отмечено, что для создания единого цифрового рынка предлагается ввести новый налог для крупных интернет-компаний, который предложил президент Франции Эммануэль Макрон. Планируется, что компании будут платить налоги в тех странах, где зарабатывают деньги, а не там, где зарегистрированы.

"Налог должен быть уплачен там, где положено, будь то оффлайн или онлайн", - заявил председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. По его словам, Еврокомиссия предложит такие налоги в следующем году, передает korrespondent.net.