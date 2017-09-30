В Колорадо при ДТП с медведем погибли три человека

В США три человека погибли после столкновения их автомобиля с медведем. Инцидент произошел на трассе в штате Колорадо, сообщает NBC News.

В результате столкновения погибли 63-летний мужчина и двое детей 7 и 15 лет. Еще четыре человека были госпитализированы, передает korrespondent.net.

Движение на дороге восстановили, полиция расследует инцидент. Все погибшие и пострадавшие, по предварительным данным, были родственниками.