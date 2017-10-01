С 1 октября в Австрии официально запрещено носить в общественных местах платки или головные уборы, полностью закрывающие лицо. Речь идет в основном о никабах и бурках.
В соответствии с текстом закона, головной убор должен оставлять лицо открытым от линии волос до подбородка. Таким образом, на хиджаб (платок, оставляющий лицо открытым) запрет не распространяется, отмечает ВВС.
Помимо традиционных мусульманских предметов одежды и головных уборов под запрет попали медицинские и клоунские маски, балаклавы и респираторы.
Их, однако, можно носить по медицинским показаниям, во время исполнения профессиональных обязанностей, на народных гуляниях и карнавалах.
Власти страны настаивают, что новый закон направлен на защиту традиционных ценностей Австрии. Мусульманская община осудила закон, заявив, что лишь незначительное число австрийских мусульманок носит никаб и бурку. Согласно подсчетам, это всего около 150 женщин на всю страну.
Представители турбизнеса тоже недовольны - считают, что запрет отпугнет туристов из мусульманских стран.
Во Франции и Бельгии запрет на бурку и никаб был введен в 2011 году. Аналогичный закон сейчас обсуждается в парламенте Нидерландов.
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авторы DW