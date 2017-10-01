Самолет авиакомпании Air France, направлявшийся рейсом AF66 из Парижа в Лос-Анджелес, был вынужден совершить аварийную посадку в канадском городе Гус-Бей после отказа одного из двигателей.
На борту самого большого в мире пассажирского самолета, двухпалубного аэробуса A380, находилось 496 пассажиров и 24 члена экипажа.
Один из четырех двигателей лайнера отказал, когда самолет пролетал западнее Гренландии, часть деталей двигателя отвалилась.
Лайнер успешно приземлился в Канаде, никто не пострадал, однако пассажиры несколько часов после приземления оставались на борту.
Дэвид Рехмар, бывший авиамеханик, летевший рейсом AF66, рассказал, что, судя по его опыту, инцидент мог быть вызван отказом турбовентилятора. По его словам, самолет резко дернулся, после чего послышался громкий хлопок, что вызвало панику среди пассажиров.
"Раздался громкий "бум", началась вибрация, и я сразу подумал, что двигатель отказал", - сказал он.
По словам Рехмара, он думал, что самолет упадет, так как боялся, что пострадал не только двигатель, но и крыло. Однако через 30 секунд лайнер стабилизировался. Рехмар добавил, что пилоты быстро отключили поврежденный двигатель, передает ВВС.
Примерно около часа A380 летел на трех двигателях, пока не достиг аэропорта в городе Гус-Бей в восточной части Канады. На фотографиях, сделанных пассажирами лайнера, видны полностью разрушенное покрытие двигателя и небольшие повреждения на поверхности крыла.
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авторы DW