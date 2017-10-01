Автомобиль врезался в телегу в Хынчештском районе: один человек погиб

54-летний житель села Бужор, Хынчештского района, погиб минувшей ночью в ДТП близ села Мирешты.

В телегу, в которой он находился вместе с 28-летней беременной женщиной, врезался автомобиль. Женщину в тяжёлом состоянии доставили в больницу.

Водитель легковушки и его пассажир не пострадали. На имя мужчины открыто

уголовное дело.

Еще одно ДТП произошло ночью в Бендерах. Там такси врезалось в ехавшую навстречу машину. Пострадавших нет, но автомобили восстановлению не подлежат.