ДЕВА (24 августа - 23 сентября)

День благоприятствует плодотворному взаимодействию с коллегами, родственниками и детьми. Не рекомендуется браться сегодня за серьезную и трудоемкую работу на службе и дома. После великих свершений на трудовом фронте просите повышения - давно пора, и начальство прекрасно об этом знает. Удачно сложатся любовные и семейные отношения.

Источник