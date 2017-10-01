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Несколько столичных микроавтобусов поменяли маршруты
// фото: Блокнот Молдова
14:35, 01 Oct 2017
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С сегодняшнего дня в столице поменялись маршруты нескольких микроавтобусов.

Изменения коснулись маршруток  №124, 138, 175, 108. Подробнее о пути их движения можно узнать здесь.

Кроме того, по просьбе пассажиров, троллейбус №28, связывающий Ботанику с пригородом Дурлешты, сменит номер на первый.  Маршрут его при этом не изменится.




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