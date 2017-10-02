Священник, занимавшийся вымогательством, был отстранен от служения

Священнослужитель Флорин Марин из церкви "Успения Пресвятой Богородицы", которая находится в селе Дереу Каларашского района, был отстранен от служения.

Решение было принято епархиальным судом Унгенского и Ниспоренского епископата в связи с жалобами прихожан на поведение священника, сообщает tv8.md.

Прихожане обвинили священнослужителя в краже церковных материальных ценностей, старых икон и других реликвий. Помимо этого священнослужитель подозревается в вымогательстве у верующих очень больших сумм денег. Также паства пожаловалась на то, что батюшка манипулирует верующими на религиозной почве в целях достижения личных целей.

По данным Унгенского и Ниспоренского епископата, священник оказывал влияние на многих людей, чтобы они развелись, сеял недоверие между супругами, заставлял прихожан переписывать на него недвижимость.

Флорина Марина подозревают в том, что он принуждал людей красть иконы из домов в обмен на денежное вознаграждение.

Священнослужитель Флорин Марин пренебрегал своими прямыми обязанностями, не причащал и не исповедовал прикованных к постели больных и обзывал прихожан.

Бывшему священнику вменяют также и подстрекательство к вражде и ненависти, клевету, непослушание к вышестоящим церковным чинам, очернение репутации священнослужителей и оговор церкви.

Флорину Марину запрещено вести святое служение "до искреннего покаяния",сообщает point.md