Стрельба в Лас-Вегасе: погибли более 20 человек, более 100 ранены

В американском городе Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу возле одного из крупнейших в казино Mandalay Bay. Число погибших превысило 20 человек, среди них — двое полицейских. Раненых — около ста человек, 12 из них — в критическом состоянии.

Человек, который открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, нейтрализован. Об этом сообщает полиция города в Twitter.

"Подтверждаем, что один подозреваемый убит. Ведется активное расследование. Пожалуйста, не направляйтесь в Стрип (район, в котором произошла стрельба – ред.)", – говорится в сообщении.

Им, по данным правоохранительных органов, был местный житель. Атаковавший вел огонь с 32-го этажа Mandalay Bay. Полиция предполагает, что других нападавших не было. Однако, по словам шерифа, ведется розыск женщины, сопровождавшей стрелявшего, пишет kommersant.ru.

Сообщения о стрельбе также поступали из других частей города, однако полиция их не подтвердила. Ближайшие дороги к казино перекрыты.

Тем временем власти Лас-Вегаса временно приостановили работу международного аэропорта Мак-Карран.