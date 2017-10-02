Заявление в Termoelectrica позволит подключиться к отоплению

Жителям столицы, которые хотят подключения к системам отопления, необходимо написать заявление в Termoelectrica. По словам директора Termoelectrica Вячеслава Ени, подключение будет произведено, по мере возможности, в тот же день.

Согласно заявлению Вячеслава Ени, которое он сделал сегодня, 2 октября, на оперативном совещании примэрии Кишинева, заявление могут подать потребители, которые заключили контракт с поставщиком, передает realitatea.md.

Заручившись согласием всех жильцов дома, председатель ассоциации должен обратиться в территориальное отделение предприятия с заявлением на подключение отопления.

Более того, некоторые потребители, которые заключили контракты напрямую с Termoelectrica, могут подать заявление на индивидуальное подключение тепла в квартиру или дом. Это возможно только, если в жилых домах была изменена система распределения тепла с горизонтальной на вертикальную.

Всего в Кишиневе около 5 000 потребителей, которые заключили прямые договора с Termoelectrica. Из них 2 000 потребителей живут в многоэтажных жилых зданиях.

Глава управления здравоохранения муниципального совета Кишинева Михай Молдовану заявил, что вероятно на этой неделе, если ночью температура останется такой же низкой, обратится с ходатайством о подключении отопления минимум в 5 столичных больницах. В приоритете будут медицинские учреждения, в которых лечатся дети.

До настоящего времени, по словам руководства Termoelectrica, предприятие получило от экономических агентов 7 заявлений о подключении отопления.