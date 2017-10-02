Компания Apple подтвердила, что расследует случаи со вздутием iPhone 8 Plus, представленном в сентябре этого года. В настоящее время известно о двух таких случаях неполадок, передает Greenapplenews.
Первой на вздутие своего гаджета пожаловалась жительница Тайваня, использовавшая смартфон всего несколько дней после покупки, после чего тот лопнул. Женщина разместила снимки устройства на своей странице в Сети. На них видно, что у устройства отслоился от корпуса экран.
Вторым отметил подобную неполадку житель Японии. Однако он получил уже лопнувший смартфон, достав его с отслоившимся экраном прямо из коробки, пишет korrespondent.net
Издание сообщает, что к настоящему времени эти случаи являются единичными и не свидетельствуют о возможности массовой проблемы.
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авторы DW