Шопинг лучше секса стимулирует центры удовольствия

Британские исследователи пришли к выводу, что шопинг может лучше секса стимулировать наши нервные окончания, передает New York Post. При этом нервные клетки получают в этот момент такие же сигналы, как во время полового акта.

Специалисты установили, что когда человек покупает особо понравившуюся ему вещь, он испытывает сходные чувства с гонщиком "Формулы-1" во время завершения очередного круга трассы.

Исключение могут составлять люди, которые не любят походы по магазинам. В этом случае эффект может быть обратным - человек быстрее устает, а умственная активность его снижается.

По мнению ученых, чтобы получить удовольствие от шопинга, нужно отдавать предпочтение тем вещам, которые отражают индивидуальность, пишет korrespondent.net