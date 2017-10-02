В Малайзии начался суд по делу об убийстве брата Ким Чен Ына

В малайзийском городе Шах-Алам в понедельник, 2 октября, начался суд по делу об убийстве Ким Чен Нама – старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Двум обвиняемым – 25-летней гражданке Индонезии Сити Аише и 29-летней гражданке Вьетнама Зоан Тхи Хыонг грозит смертный приговор. Они своей вины не признают.

По версии обвинения, 13 февраля, приблизившись сзади к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура, женщины нанесли на его лицо состав, содержавший VX – фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Мужчина скончался по дороге в больницу.

Женщины впоследствии объяснили свои действия тем, что, как они думали, участвовали в съемках телепрограммы-розыгрыша ничего не подозревающих пассажиров. Одна из обвиняемых, Аиша, рассказала, что за свою работу получила гонорар, примерно равный 85 евро.

В марте им было предъявлено обвинение в убийстве Ким Чен Нама. Проведенное малайзийскими властями расследование показало, что за этим покушением стоят власти КНДР, пишет korrespondent.net

В организации убийства следователи подозревали нескольких граждан Северной Кореи – работников министерства госбезопасности и МИД страны. Но никого из них задержать не удалось.