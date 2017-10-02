В малайзийском городе Шах-Алам в понедельник, 2 октября, начался суд по делу об убийстве Ким Чен Нама – старшего брата лидера КНДР Ким Чен Ына. Двум обвиняемым – 25-летней гражданке Индонезии Сити Аише и 29-летней гражданке Вьетнама Зоан Тхи Хыонг грозит смертный приговор. Они своей вины не признают.
По версии обвинения, 13 февраля, приблизившись сзади к Ким Чен Наму в аэропорту Куала-Лумпура, женщины нанесли на его лицо состав, содержавший VX – фосфороорганическое боевое отравляющее вещество нервно-паралитического действия. Мужчина скончался по дороге в больницу.
Женщины впоследствии объяснили свои действия тем, что, как они думали, участвовали в съемках телепрограммы-розыгрыша ничего не подозревающих пассажиров. Одна из обвиняемых, Аиша, рассказала, что за свою работу получила гонорар, примерно равный 85 евро.
В марте им было предъявлено обвинение в убийстве Ким Чен Нама. Проведенное малайзийскими властями расследование показало, что за этим покушением стоят власти КНДР, пишет korrespondent.net
В организации убийства следователи подозревали нескольких граждан Северной Кореи – работников министерства госбезопасности и МИД страны. Но никого из них задержать не удалось.
Комментарии
- В США пропал военный самолет
- В Британии протестовали против Brexit
- Референдум в Каталонии: за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших
- На складах под Винницей продолжают греметь взрывы
- Стрельба в Лас-Вегасе: погибли более 20 человек, более 100 ранены
- Двигатель аэробуса Air France развалился в воздухе
- В Австрии вступил в силу запрет на мусульманские платки
- Десятки задержаны в ходе столкновений с неонацистами в Гетеборге
- В Китае произошло мощное землетрясение
- Умерла актриса Наталия Журавлева
- Мэрилин Мэнсон отменил часть концертов из-за травмы
- В США пропал военный самолет
- Snapchat введет показ рекламы в дополненной реальности
- Появилось видео драки с активистами Саакашвили в Одессе
- Партии Анатола Шолару и Майи Санду будут бойкотировать референдум по отставке Дорина Киртоакэ
- Двигатель аэробуса Air France развалился в воздухе
- Несколько столичных микроавтобусов поменяли маршруты
- Автомобиль врезался в телегу в Хынчештском районе: один человек погиб
- В Австрии вступил в силу запрет на мусульманские платки
- Десятки задержаны в ходе столкновений с неонацистами в Гетеборге
- Николай Басков шокировал поклонников новым образом
- Разгадана тайна строительства Великой пирамиды Гизы
- Девушка получила перелом позвоночника в одном из столичных парков аттракционов
- В Приднестровье согласились использовать нейтральные автомобильные номера
- Пугачева удивила поклонников фото без макияжа
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW