Тимати временно уходит со сцены ради дочери

Российский рэп-исполнитель Тимати сообщил в Instagram, что на время уйдет со сцены, чтобы уделять больше времени дочери.

Музыкант отметил, что его сольный концерт, который должен состояться 4 ноября в Москве, станет последним крупным выступлением такого рода на ближайшие годы.

По словам рэпера, концертная деятельность, запись альбомов и бизнес-проекты занимают почти все его время, однако ему хотелось бы не "пропустить детство" своей дочери, пишет korrespondent.net

"Я не ухожу со сцены, просто более трезво расставляю приоритеты", − написал Тимати.