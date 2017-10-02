Мужчина украл телефоны из магазинов на сумму более 18 тысяч леев

22-летнего уроженца Кантемирского района задержали в столице по подозрению в двух кражах. По данным следствия, парень пробрался в два специализированных магазина и унёс с собой несколько гаджетов общей стоимостью 18 с половиной тысяч леев.

В последствии молодой человек планировал их перепродать. Украденные телефоны вернут владельцам. Теперь парню грозит до 27 тысяч леев штрафа или до четырёх лет тюрьмы.

Полиция также намерена установить, не замешан ли задержанный в других подобных преступлениях.





