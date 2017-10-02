В Международном кишиневском марафоне приняло участие около 17 тысяч человек

Около 17 тысяч человек из 50 стран приняли участие в Международном кишиневском марафон. Участники смогли выбрать одну из пяти дистанций: забег на полтора километра, на пять километров, десять, 21 и 42 километра.

Стрикер Клейтон пришёл первым в забеге на 5 км.



В забеге на 42 километра первым достиг финиша участник из Бендер. Молодой человек установил и новый рекорд по времени. Он преодолел дистанцию за 26 минут.



Среди женщин первой прибежала спортсменка из Украины. На финише все участники получили медали, а победителям вручили денежные премии.



Один из участников забега решил воспользоваться случаем и сделал предложение своей возлюбленной.



Международный марафон организовали в третий раз.



Комментарии

Другие новости