Партии Анатола Шолару и Майи Санду будут бойкотировать референдум по отставке Дорина Киртоакэ

Партия национального единства (ПНЕ) Анатола Шалару и Траяна Басеску и Партия действия и солидарности (ПДС) Майи Санду объявили о бойкоте референдума об отставке генпримара столицы, намеченного на 19 ноября.

ПНЕ сообщило о бойкоте посредством пресс-релиза, а Майя Санду рассказала о намерениях возглавляемого ею политформирования в интервью изданию Timpul.

Обе партии приняли такое решение после широкого внутрипартийного обсуждения.

"ПНЕ призывает как членов и сторонников партии, так и всех жителей Кишинева не участвовать в референдуме. Партия также обращается к проевропейским партиям с призывом не участвовать в референдуме и не отдавать Кишинев на откуп Игорю Додону и ПСРМ" - говорится в сообщении ПНЕ.

С похожих позиций высказалась и Майя Санду.

"Решение нашего Национального бюро - не участвовать в референдуме. По нашему мнению это игра тандема Плахотнюк-Додон, у нас нет причин в этом участвовать. Признаем, примэрии нужен менеджер, ответственный примар. Но выборы должны проходить корректно и законно" - заявила Санду.

Напомним, 19 сентября Центральная избирательная комиссия утвердила дату проведения референдума по отставке генерального примара столицы Дорина Киртоакэ.

Ранее дата 19 ноября была одобрена на заседании Муниципального совета Кишинева голосами 26 советников. В поддержку проведения референдума подписались более 80 тысяч кишиневцев.

На данный момент генеральный примар временно отстранен от занимаемой должности и находится под домашним арестом по делу о парковках в столице, сообщает point.md