Snapchat введет показ рекламы в дополненной реальности

В Snapchat появится реклама в дополнительной реальности, передает Engadget. Соцсеть имеет сервис 3D World Lenses, который позволяет помещать на видео виртуальных персонажей. Его и планируют задействовать в будущем для рекламных нужд.

"Скорее всего, вы уже видели наш талисман в виде танцующего хот-дога. Его использовали в роликах Snapchat уже более двух миллиардов раз, и это главное подтверждение того, что пользователи нашей соцсети любят дополненную реальность", - отметили представители Snapchat в обращении к рекламодателям.

"Теперь вы сможете создавать свои брендированные талисманы, и их увидят все", - сказано в сообщении.

Представители компании отмечают, что раздел 3D World Lenses выглядит довольно перспективно в рекламном отношении. К тому же, этому способствует огромная аудитория Snapchat, сообщает korrespondent.net