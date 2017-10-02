В США пропал военный самолет

Военный учебно-тренировочный самолет, предположительно Boeing T-45 Goshawk, потерпел крушение в американском штате Теннесси. Об этом сообщается на сайте военно-морских сил США.

По данным военных, на борту самолета были два человека – инструктор и курсант. На данный момент об их судьбе ничего не известно, пишет korrespondent.net

Известно, что один самолет Т-45 проводил тренировочный полет в этом районе, они [военные] до сих пор не вернулись на аэродром, – говорится в сообщении.

Военные проверяют, разбился ли в указанной местности этот Boeing T-45 Goshawk.