Пять человек погибли при пожаре в жилом доме во Франции

Пожар возник в ночь на понедельник в одном из жилых домов французского города Мюлуз на северо-востоке страны, пять человек погибли, восемь получили ранения, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на местную пожарную службу.

Инцидент произошел в одном из муниципальных домов. По предварительным данным, возгорание возникло на лестничной клетке около полуночи. На место происшествия прибыли около 50 пожарных, которым удалось ликвидировать пожар.

По информации телеканала, состояние пяти пострадавших оценивается как тяжелое. Как сообщает газета Figaro, все пострадавшие направлены в местные больницы, сообщает РИА Новости







