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В Дубае откроется самая большая в мире фоторамка
// фото: YouTube
13:09, 02 Oct 2017
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Новая достопримечательность Дубая — самая большая в мире фоторамка — откроется в ноябре этого года, заявил муниципалитет города-эмирата.

Проект стоимостью 43,6 миллиона долларов, начатый в 2013 году, должен был официально открыться еще в 2015 году, однако был отложен.

Высота рамки составляет 150 метров, ширина — 93 метра. Сооружение находится в парке Zabeel Park и по форме напоминает рамку для фото или картины. Через нее открывается вид на современный Дубай с одной стороны и на более старую часть города — с другой.

Все работы над рамкой будут завершены до конца этого месяца. С ноября в здание будут пускать посетителей. Строительство затянулось из-за нехватки необходимых материалов, пишет РИА Новости

"Проект откроется для посетителей в ноябре. Посетители смогут купить билеты через приложение в мобильном телефоне", — заявили в муниципалитете. Цена билета не сообщается.






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