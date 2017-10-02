Новая достопримечательность Дубая — самая большая в мире фоторамка — откроется в ноябре этого года, заявил муниципалитет города-эмирата.
Проект стоимостью 43,6 миллиона долларов, начатый в 2013 году, должен был официально открыться еще в 2015 году, однако был отложен.
Высота рамки составляет 150 метров, ширина — 93 метра. Сооружение находится в парке Zabeel Park и по форме напоминает рамку для фото или картины. Через нее открывается вид на современный Дубай с одной стороны и на более старую часть города — с другой.
Все работы над рамкой будут завершены до конца этого месяца. С ноября в здание будут пускать посетителей. Строительство затянулось из-за нехватки необходимых материалов, пишет РИА Новости
"Проект откроется для посетителей в ноябре. Посетители смогут купить билеты через приложение в мобильном телефоне", — заявили в муниципалитете. Цена билета не сообщается.
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела у финансистов.
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожны с компьютером.
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW