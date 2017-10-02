Опубликовано видео начала стрельбы в Лас-Вегасе

Один из пользователей Twitter разместил на своей странице видео, на котором запечатлен момент начала стрельбы на музыкальном фестивале в американском Лас-Вегасе (штат Невада).

В американском городе Лас-Вегасе неизвестный открыл стрельбу возле одного из крупнейших в казино Mandalay Bay. Число погибших превысило 20 человек, среди них — двое полицейских. Раненых — около ста человек, 12 из них — в критическом состоянии.

Человек, который открыл стрельбу по посетителям музыкального фестиваля в Лас-Вегасе, нейтрализован. Об этом сообщает полиция города в Twitter.

Сообщения о стрельбе также поступали из других частей города, однако полиция их не подтвердила. Ближайшие дороги к казино перекрыты.

Тем временем власти Лас-Вегаса временно приостановили работу международного аэропорта Мак-Карран.