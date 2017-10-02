Британцы забросали камнями грабителей ювелирного магазина

В британском городе Бирмингем местные жители забросали камнями грабителей, которые напали на ювелирный магазин. Об этом сообщает издание Birmingham Mail.

Четверо неизвестных в масках ворвались в магазин, когда владелец закрывал его на ночь. Один из них встал в дверях с мачете, остальные набивали сумки драгоценностями. Перед магазином их ждал автомобиль Audi S3.

Через четыре минуты на улице собрались сотрудники соседних магазинов и прохожие. Когда три грабителя бросились к своей машине, в них полетели кирпичи и булыжники, пишет lenta.ru

Местные жители разбили заднее стекло Audi и пытались помешать закрыть дверь автомобиля. Несмотря на это, преступникам удалось скрыться. Они подобрали четвертого участника ограбления и уехали.

По утверждению одного из очевидцев, владелец ювелирного магазина был ранен. Кроме того, один из местных жителей, пытавшихся остановить грабителей, получил легкий порез на руке.