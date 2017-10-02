Семь столичных предприятий подали заявки на подключение к теплоснабжению

Семь столичных предприятий подали заявки на подключение к теплоснабжению. Как сообщил сегодня на планерке в мэрии глава управления здравоохранения Михай Молдовану, готовы к отопительному сезоны все детские больницы и роддома.

Глава Термоэлектрики отметил, что предприятие будет ориентироваться на обращения потребителей.



"У нас есть возможность начать подключения хоть сегодня, хоть завтра - по желанию каждого отдельного потребителя. Если будет заявка, подключим кого угодно", - сказал директор ГП Termoelectrica Вячеслав Ени.



Жилищные ассоциации должны подавать заявки на подачу тепла в районные офисы Термоэлектрики. По данным муниципальных служб, 71% столичных многоэтажек уже получили техпаспорта, более тысячи могут получать тепло.



По данным предприятия Termoelectrica, задолженность кишинёвцев за тепло составляет 530 миллионов леев.







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