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Самый кровавый расстрел в истории США: число погибших в Вегасе выросло до 50-ти, ранены свыше 200
// фото: EPA/UPG
14:24, 02 Oct 2017
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В результате стрельбы в центре Лас-Вегаса погибли более 50 человек и ранены свыше 200. Об этом сообщили в городской полиции в понедельник, 2 октября.

По данным правоохранительных органов, людей расстрелял 64-летний местный житель по имени Стивен Пэддок.

Полицейские застрелили преступника, находившегося на 32-м этаже отеля Mandalay Bay Hotel и открывшего огонь по зрителям концерта кантри-музыки, который проходил рядом, на открытой площадке. Инцидент произошел перед известным казино Mandalay Bay Casino.

В районе Mandalay Bay продолжается спецоперация полиции. К казино стянуты десятки полицейских автомобилей. Заблокированы улицы в центре Лас-Вегаса. Полиция просит не размещать кадры продолжающейся спецоперации в интернете, пишет Корреспондент.net.

Полиция Лас-Вегаса также сообщает, что трагедия на концерте, судя по всему, стала самым массовым расстрелом в истории Соединенных Штатов. До событий 2 октября 2017 года эту печальную планку держала бойня 12 июня 2016 года в Орландо (Флорида) в ночном гей-клубе Pulse, когда из винтовки и пистолета были убиты 50 человек и еще 53 ранены. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России и многих других странах мира организация "Исламское государство".

Президент США Дональд Трамп отреагировал на случившееся в своем "Твиттере".

"Мои самые искренние соболезнования жертвам ужасного расстрела в Лас-Вегасе и их родственникам. Храни вас господь!" — написал президент

Напомним, стрельба, предположительно, произошла сразу в двух точках — у выхода из казино и на самом фестивале в толпе, первоначально сообщило издание The Hollywood Reporter. Однако, по-видимому, в суматохе произошла путаница — полиция подтвердила, что стрелок был одиночкой.

Атака вызвала панику у собравшихся на фестиваль людей. На видеозаписях слышны продолжительные автоматные очереди, люди бросались на землю и разбегались в разные стороны.

Выстрелы начались во время концерта знаменитого кантри-певца Джейсона Олдина. Посетители сначала не поняли, что длинные очереди — это не часть шоу, а выстрелы. «Пригнитесь, пригнитесь», — слышно на видеозаписях с места происшествия.




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