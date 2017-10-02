Украинец убил ребенка табуретом

В Запорожской области правоохранители задержали мужчину, подозреваемого в убийстве 3-летней девочки, сообщает региональное управление Нацполиции.

По предварительным данным, семья с тремя детьми арендовала комнату в доме 38-летнего мужчины в городе Молочанск Токмакского района Запорожской области. Вечером 1 октября между хозяином и арендаторами возник конфликт. Мужчина стал выгонять квартирантов.

"Супруги вышли из дома, оставив на некоторое время детей. Вернувшись, они увидели двух детей, которые плакали и 3-летнюю дочь без признаков жизни", – говорится в сообщении.

Сотрудники Токмакского отделения полиции, выехавшие на место происшествия, установили обстоятельства трагедии, пишет korrespondent.net

"Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил ребенка по голове табуретом. Все обстоятельства и причины преступления устанавливаются", – отметили в полиции.

Подозреваемый задержан. Открыто уголовное производство по признакам п.2 ч.2 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.