Бар для фанатов Гарри Поттера появился в США

Тематическое заведение впервые распахнёт свои двери во время Хеллоуина, чтобы погрузить гостей в неповторимую атмосферу поттерианы.

В октябре американский бар Town Tavern сменит название на A Very Potter Tavern. В заведении, которое находится в районе Адамс-Морган в центре Вашингтона, будут проводить мероприятия по мотивам книг и фильмов о Гарри Поттере, сообщает журнал Washingtonian.

В баре уже несколько лет проходят тематические вечеринки по известной серии Джоан Роулинг. Администрация говорит, что гостям этого мало. Сперва хозяева хотели временно стилизовать заведение к Хеллоуину, но, когда билеты на один из тематических вечеров разлетелись как горячие пирожки, было решено превратить его в рай для фанатов поттерианы на постоянной основе, пишет life.ru

В специальном меню коктейлям дадут названия различных зелий. По пятницам и субботам будут проходить специальные вечеринки. На выходных ожидаются выступления известных местных комиков, которые обыграют различные моменты из книг и фильмов. Вместо турнира по квиддичу все желающие смогут сразится в пинг-понг. А на специальном фотостенде воссоздадут знаменитую платформу 9 и 3/4.

A Very Potter Tavern уже готова распахнуть двери для своих первых гостей, однако фотографии интерьера пока ещё не утекли в Сеть, чтобы не испортить сюрприз.