ОВЕН (21 марта - 20 апреля)

Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.

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