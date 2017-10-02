Ожидается нашествие 150 млн гигантских домашних пауков в Великобритании

Эксперты прогнозируют вторжение 150 миллионов чердачных пауков в дома жителей Великобритании. Количество членистоногих, которых из-за размера называют гигантскими домашними пауками, резко увеличилось в связи с тёплым летом.

Натуралист Малькольм Д. Уэлшман рассказал The Sun, что в ближайшее время пауки размером 7,5 сантиметра хлынут в дома британцев. В этом году членистоногим повезло: из-за тёплого лета в Британии расплодились мухи, а значит, пауки не будут испытывать достатка в пище в сезон размножения.

Симон Гаррет из сообщества Бристоля добавил, что в обычное время пауки стараются держаться подальше от человеческого жилья, но необходимость спариваться и откладывать яйца кардинально меняет их поведение.

Эксперты рекомендуют британцам проверить свои дома на наличие щелей и пыльных уголков, которые так нравятся паукам. Лучшим методом борьбы с восьминогими гостями станет частая уборка помещений. Хорошая новость заключается в том, что укусы гигантских домашних пауков неядовиты, а при встрече с людьми и домашними животными они предпочитают спрятаться, пишет life.ru