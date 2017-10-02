Мошенники вербовали девушек для оказания сексуальных услуг под видом модельного бизнеса

Полиция Молдовы предупреждает о том, что в сети орудуют мошенники, которые под видом набора моделей заставляют девушек предоставлять услуги сексуального характера Правоохранительные органы Молдовы предупредили о том, что в сети распространяется новый метод вербовки молодых девушек для их дальнейшей сексуальной эксплуатации.

Как сообщили в понедельник в Генинспекторате полиции, злоумышленники действуют под видом модельных агентств. Для этого в сети создается специальный профиль, после объявляется набор моделей с предложением высокой зарплаты и обещанием рекламировать косметику, одежду и появляться на обложках журналов.

В процессе "кастинга" девушек просили предоставить фото, а затем организовывали видео-чат, где просили претенденток раздеться. После этого их шантажировали тем, что распространят это интимное видео, заставляя тем самым платить деньги, предоставлять еще фото или предоставлять сексуальные услуги реальным клиентам.

На данный момент полиция выявила три подобных случая.

Кроме того, правоохранительные органы призывают тех, кто стал жертвами подобных историй, или слышал о чем-то подобном позвонить по телефонам 022 577 153, 078 710 293 или написать на электронный адрес Центра по борьбе с киберпреступностью ccci@mai.gov.md.





Читать далее: https://ru.sputnik.md/society/20171002/14840672/v-moldove-pod-vidom-modelej-nabirali-v-prostitutki.html