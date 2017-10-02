Полиция Молдовы предупреждает о том, что в сети орудуют мошенники, которые под видом набора моделей заставляют девушек предоставлять услуги сексуального характера Правоохранительные органы Молдовы предупредили о том, что в сети распространяется новый метод вербовки молодых девушек для их дальнейшей сексуальной эксплуатации.
Как сообщили в понедельник в Генинспекторате полиции, злоумышленники действуют под видом модельных агентств. Для этого в сети создается специальный профиль, после объявляется набор моделей с предложением высокой зарплаты и обещанием рекламировать косметику, одежду и появляться на обложках журналов.
В процессе "кастинга" девушек просили предоставить фото, а затем организовывали видео-чат, где просили претенденток раздеться. После этого их шантажировали тем, что распространят это интимное видео, заставляя тем самым платить деньги, предоставлять еще фото или предоставлять сексуальные услуги реальным клиентам.
На данный момент полиция выявила три подобных случая.
Кроме того, правоохранительные органы призывают тех, кто стал жертвами подобных историй, или слышал о чем-то подобном позвонить по телефонам 022 577 153, 078 710 293 или написать на электронный адрес Центра по борьбе с киберпреступностью ccci@mai.gov.md.
Читать далее: https://ru.sputnik.md/society/20171002/14840672/v-moldove-pod-vidom-modelej-nabirali-v-prostitutki.html
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ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
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ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Воздержитесь от тяжелой пищи.
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БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
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РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
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ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
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ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
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ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
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СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
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СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
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КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
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ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
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РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW