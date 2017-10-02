Найдено письмо Уинстону Черчиллю 1917 года, в котором впервые использовано "ОМГ"

Как недавно обнаружилось, OMG впервые было использовано около ста лет назад в письме, адресованном Уинстону Черчиллю, который на тот момент отвечал за боеприпасы Великобритании во времена Первой мировой войны. Его написал в 1917 году британский адмирал Джон Арбетнот Фишер, пишет Daily Mail.

Автор аббревиатуры пояснил её значение в скобках, а всё письмо было посвящено тому, как он огорчён новостными заголовками по поводу текущих событий.

С тех пор уже сто лет эта фраза является выражением удивления, смущения, возбуждения и возмущения и даже была занесена в Оксфордский словарь английского языка в 2011 году. Предполагалось, что аббревиатура родилась в онлайн-переписках, но оказалось, что своим рождением она обязана представителям более высокого класса, пишет life.ru.