Дом из морских контейнеров создан в пустыне. ФОТО

Лондонский дизайнер Джеймс Уитакер представил проект нового дома, который должен быть построен в 2018 году в пустыне. Он будет полностью состоять из морских контейнеров.

На общей площади в 200 квадратных метров расположатся три комнаты, ванная и гостиная. Дом будет стоять на 36 гектарах земли в пустыне в Южной Калифорнии.

По словам дизайнера, сама постройка больше похожа на дом инопланетян — несколько контейнеров пересекаются в одной точке в центре. Кроме того, вокруг сооружения нет ничего, кроме растений и небольших песочных холмов.

Сам дом планируется выполнить в светлых тонах, а внутри он будет отделан экологически чистыми материалами. Светлые тона будет разбавлять мебель ярких цветов.

По задумке Уитакера, из всех окон в доме можно будет увидеть красивые пейзажи пустыни. На крыше будут установлены солнечные панели, которые обеспечат теплом всё помещение, пишет life.ru.