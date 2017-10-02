Самый уединённый дом в Великобритании продают за 1,25 млн фунта

Цена этого маленького, но уютного домика сперва удивляет, но взгляните на его округу — только пышный лес, который принадлежал королю Ричарду III, и ничего больше. Отличное место для отшельников.

Неприметный домик расположен в глубине густого леса недалеко от Девона, Англия.

Давным-давно это имение принадлежало аристократическим семьям, пока в 1793 году вице-адмирал барон Нильский не выкупил дом, а позднее отдал его своей дочери. Она приказала сделать к нему пристройку, которая могла служить домом для прислуги.

В скромной недвижимости есть три спальни, гостиная, кухня, а также зал для завтраков и две ванные комнаты. До настоящего времени удалось сохранить старинный камин и лес, расположенный в округе. Из окон дома можно полюбоваться красочными видами дикой природы, пишет life.ru.

Агент по продаже недвижимости Алекс Коутс рассказал Daily Mail, что до 1980-х годов о судьбе дома не было ничего известно — он был заброшен. Потом дом был куплен нынешними владельцами, они немного расширили его и приделали крышу.

По словам Коутса, хозяева не хотят туда больше ездить, но и забрасывать свою недвижимость тоже не собираются. Сейчас дом выставлен на продажу за 1,25 миллиона фунтов.