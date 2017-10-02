Задержан координатор международной сети наркотрафика

Задержан криминальный авторитет Олег Прутяну, по кличке Борман. Как сообщил замглавы Прокуратуры по борьбе с организованной преступностью Виталий Бусуйок, под стражу взяли также нескольких участников преступной группировки.

В 2015 году, Борман, проживая в Испании, координировал сеть наркотрафика из Северной Африки и Западной Европы в Россию. Позже стало известно о связях его группировки с людьми вора в законе Нику Патрона - они обеспечивали безопасность товара по пути в Россию



Как писали СМИ, несколько лет назад Патрон и Борман встретились для переговоров в одном из заведений столицы. Предполагалось, что они пытались разделить сферы влияния. Однако закончилась встреча в следственном изоляторе - полиция устроила на бандитов облаву.



Уроженец Теленешткого района Олег Прутяну был осужден за бандитизм. В 2013 году он создал преступную группировку, в которую входили более 30 человек. Она была причастна к убийству Алексея Веретки по кличке "Красавчик". Его застрелили пять лет назад близ Оргеева.



