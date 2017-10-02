Режим питания: важные вопросы про завтрак, обед и ужин

«Завтрак съешь сам, обед раздели с другом, ужин отдай врагу». Вы, наверняка, много раз слышали эту фразу и, возможно, даже пытались следовать её посылу. Давайте разберемся, важен ли завтрак, нужен ли режим, нужно ли «разгонять метаболизм» и стоит ли делать всё, как все.

Сколько раз в день надо есть?

Этот вопрос очень индивидуален: кому-то надо 2-3 раза, кому-то 7 и не меньше. Если вы здоровы, то приёмы пищи должны быть не реже, чем раз в 6 часов, но не чаще, чем через 4 часа. Как понять, какой перерыв нужен именно вам? Вести дневник питания и экспериментировать.

Если у вас есть воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта, то частота приёмов пищи должна быть увеличена.

В том случае, если ваш вес вас устраивает, то приёмы пищи должны быть распределены равномерно в течение дня.

Сколько нужно есть?

Что касается объёмов каждого приёма пищи и его состава, то тут все зависит от ваших целей. Если вы решите часто (дробно) питаться, как сейчас модно для «разгона метаболизма», то не стоит забывать, что:

— объём порции должен быть небольшой 200-250 мл (да, именно мл!!!);

— не чаще, чем каждые 2,5 часа;

— приёмы пищи не должны превращаться в кусочничество.

На самом деле, дробное питание часто даёт плачевные результаты в плане веса, оно далеко не всем подходит, и далеко не всем нужно.

Для снижения веса имеет смысл построить свой режим питания таким образом, чтобы уровень голода к моменту приёма пищи был 6-7 по 10-балльной шкале. Чувство голода – обязательный атрибут снижения веса, так же как и снижение уровня инсулина в промежутке между приёмами пищи.

Нужен ли завтрак?

Конечно, завтрак необходим, но впихивать в себя побольше, особенно без аппетита, абсолютно не нужно!

Как правильно обедать и ужинать?

Обедать с друзьями — это хорошо, однако часто за приятной беседой в рот залетают не нужные продукты, так что будьте бдительны)

Что касается ужина, то ни в коем случае не нужно его пропускать! Необходимо поесть за 1,5-2 часа до сна, то есть в 20-21, ведь если говорить о здоровом снижении веса, то сон — это важный помощник. Выбирая продукты для ужина, стоит отдать предпочтение постному мясу и овощному гарниру.

И помните, что уже не одно исследование показало, что снижение калорийности рациона на 200 ккал может значительно увеличить продолжительность жизни. Хотя и тут все не однозначно, но об этом в следующий раз.