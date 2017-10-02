Полиция конфисковала ребенка у пьяного посетителя Октоберфеста

В Мюнхене во время всемирно известного пивного фестиваля Октоберфест полиция конфисковала годовалого ребенка у пьяного 28-летнего американца. Мужчина был настолько нетрезв, что лежал на земле и не мог встать. Ребенок при этом был привязан к его животу. Неназванного жителя Техаса доставили в больницу, сообщает Mirror.

Стражей порядка вызвал один из посетителей Октоберфеста, увидев лежавшего у входа на праздник американца. Стражи порядка пытались допросить мужчину, однако тот не мог произнести ни слова. Кроме того, американца постоянно тошнило.

Иностранец не мог идти самостоятельно, поэтому полицейские доставили его в больницу. Ребенка мужчины сначала отвезли в участок, а затем передали органам опеки. Дальнейшая судьба малыша и его отца неизвестна, пишет vesti.ru.

Октоберфест – один из крупнейших пивных фестивалей мира. Организаторы мюнхенского праздника ожидают, что в этом году на него съедутся шесть миллионов человек.