Фанаты во Франции пострадали из-за рухнувшего ограждения арены

На матче 8-го тура футбольного первенства Франции между клубами "Амьен" и "Лилль" случилась трагическая история, которая едва не стоила жизни четырем болельщикам. На трибуне арены "Стад де ла Ликорн" рухнуло ограждение и десятки людей упали вниз, получив травмы различной степени тяжести.

На 16-й минуте гости забили гол – это сделал Фоде Балло, — и на гостевой трибуне начались беспорядки, сообщает Спортс.Ru со ссылкой на AFP. Поклонники "Лилля" в радостных чувствах ринулись вперед к ограждению, навалились на барьер и металл не выдержал.

Несколько десятков людей упали с трибуны вниз, давя друг друга. 26 человек получили серьезные ранения ног, рук, грудной клетки. Некоторых пришлось эвакуировать на носилках, а четверо находятся в госпитале в крайне серьезном состоянии. Матч после этого инцидента был прерван и затем отменен, пишет vesti.ru.