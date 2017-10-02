Возможно, в корне изменит представление ученых о черных дырах явление, которое недавно произошло во Вселенной. Как сообщает сайт disclose.tv со ссылкой на данные NASA, из недр черной дыры вырвалось загадочное нечто, обладающее колоссальной энергией.
Да и размеры такого объекта должны быть поистине гигантскими, чтобы вырваться из нее. Ведь черные дыры, как считают ученые, способны удержать даже те тела, которые движутся со скоростью света.
В сообщении телеканала также сказано, что черная дыра, из которой вырвалось неопознанное тело, находится на расстоянии пяти световых лет от Земли. Это означает, что событие (если оно действительно было) произошло довольно давно, и то, что его увидели, — крупная удача.
Если информация верна, то данный факт полностью противоречит сведениям современной науки. Однако стоит отметить, что никаких прямых ссылок на документы NASA авторы сенсационной новости не приводят, а само американское космическое агентство пока хранит молчание об открытии, способном перевернуть представления об устройстве Вселенной, если, конечно, оно было на самом деле, сообщает телеканал "360".
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авторы DW