Джонни Депп погряз в долгах

Знаменитый американский актер Джонни Депп срочно распродает свое имущество. С молотка уже ушли яхта, шикарный пентхаус и лошадиная ферма голливудской звезды.

Несмотря на огромные гонорары, Депп погряз в долгах. Причиной стала привычка жить на широкую ногу.

Депп тратит миллионы на покупку недвижимости и даже приобрел несколько островов на Багамах. А в штате у него содержится 40 человек прислуги.

Еще одной статьей расхода с недавних пор стали регулярные судебные тяжбы с бывшей женой — актрисой Эмбер Херд и с персональными менеджерами, пишет ren.tv