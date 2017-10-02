Ученые назвали самый полезный танец для здоровья

Американские ученые назвали самый полезный танец для здоровья человека. Результаты исследования опубликованы в журнале Pediatrics.

В эксперименте принимали участие 264 девочки в возрасте от 5 до 11 лет из 66 танцевальных студий. Специалисты изучали семь видов танцев, чтобы выяснить, как танец улучшает здоровье человека.

Выяснилось, что среднее время, проводимое детьми за активными упражнениями, составляет 17 минут. Остальная часть занятия посвящена спокойным действиям.