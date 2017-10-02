Исследование: регулярная сауна позволяет продлить жизнь

Ученые из Университета Восточной Финляндии установили, что ежедневное посещение сауны снижает кровяное давление, а также понижает на 50 процентов риск сердечно-сосудистых заболеваний, передает Daily Mail.

Полный текст статьи данного исследования был обнародован в научном издании American Journal of Hypertension.

Сообщается, что в исследовании приняли участие 1621 мужчина в среднем возрасте, при этом кровяное давление у них было относительно высоким, составляя около 140 на 90 миллиметров ртутного столба.

Все добровольцы были разделены на несколько групп, из которых первая от четырех до семи раз в неделю посещала сауну, вторая - два-три раза в неделю, а третья - один раз в неделю.

В итоге оказалось, что у тех, кто ходил в сауну два раза в неделю, риск кровяного давления уменьшился на 24 процента. А у тех, кто чаще наведывался в сауну, показатель вырос до 46 процентов, пишет korrespondent.net