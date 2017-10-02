Курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися прорваться на Украину, сообщили в Федеральной службе безопасности.
Инцидент произошел 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области, который граничит с Сумской областью Украины. Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов они оказали вооруженное сопротивление курским пограничникам.
Во время перестрелки один из мужчин подорвал себя, второго удалось задержать. Один из пограничников погиб из-за "несовместимых с жизнью" ранений.
Комментарии
- Самый кровавый расстрел в истории США: число погибших в Вегасе выросло до 50-ти, ранены свыше 200
- Опубликовано видео начала стрельбы в Лас-Вегасе
- В Нью-Йорке автомобиль протаранил здание детского развлекательного центра
- Пять человек погибли при пожаре в жилом доме во Франции
- В Подмосковье задержаны боевики ИГ, готовивших теракты на транспорте
- Ответственность за нападение в Марселе взяло ИГ
- Референдум в Каталонии: более тысячи пострадавших
- В США пропал военный самолет
- В Британии протестовали против Brexit
- Референдум в Каталонии: за отделение от Испании высказались 90% проголосовавших
- NASA: к Земле летит астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита
- Эксперты: У двусторонних отношений Молдовы и России есть перспективы
- Экономический рост в Молдове к концу года составит три с половиной процента
- Двое мужчин ограбили жителя столицы вчера вечером
- Подробности задержания бизнесмена Андрея Гаргалыка
- Задержан предприниматель Андрей Гаргалык по подозрению в уклонении от уплаты налогов
- Самый кровавый расстрел в истории США: число погибших в Вегасе выросло до 50-ти, ранены свыше 200
- NASA: из черной дыры вылетел неопознанный объект
- Режим питания: важные вопросы про завтрак, обед и ужин
- На Буюканах сгорел автомобиль
-
ОВЕН
ОВЕН (21 марта - 20 апреля)
Сегодня к вам обратятся с деловым предложением, но принимать его сразу не стоит, так как оно окажется не очень выгодным для вас. Возможны проблемы с пищеварением. Ваша коммуникабельность располагает к встречам с друзьями и близкими людьми. Не стоит расслабляться! Вам необходимы сегодня воля и разум.
-
ТЕЛЕЦ
ТЕЛЕЦ (21 апреля - 21 мая)
Активный, творческий день. Друзья могут пригласить в театр или в кино. Дела назначенные на сегодня, пройдут на редкость удачно. Воздержитесь от тяжелой пищи.
-
БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕЦЫ (22 мая - 21 июня)
Сегодня не наделайте ошибок на работе. Излишнее самомнение, импульсивность, могут стать причиной опрометчивого поступка. Попытки начать что-либо новое не увенчаются успехом, встречи, назначенные на сегодня, отменятся по независящим от Вас причинам. Стоит побольше внимания посвятить себе, своему здоровью.
-
РАК
РАК (22 июня - 23 июля)
Сегодня необходимо набраться терпения и выдержки, чтобы избежать конфликтов с близкими и подчиненными. Любовные разочарования будут Вами переноситься с трудом. Сделаете все запланированное на сегодня, решите спорные вопросы с соседями, и вы успеете подготовиться к приходу гостей. Хорошо пойдут дела у коммерсантов.
-
ЛЕВ
ЛЕВ (24 июля - 23 августа)
Сегодня вы будете душой компании. Вы сможете рассчитывать на помощь своей "второй половины". Спортивная тренировка может закончиться травмой. Удачны коммерческие операции, возможна помощь из-за границы.
-
ДЕВА
ДЕВА (24 августа - 23 сентября)
Сегодня Вы организованны, собранны, способны выполнить большую работу. Зря не обольщайтесь и не отчаивайтесь, неудачи будут кратковременными. Хорошее время для разностороннего общения, встреч с друзьями, партнёрства любого вида и проведения культурных мероприятий. Вечером Вы станете еще более раздражительнее.
-
ВЕСЫ
ВЕСЫ (24 сентября - 23 октября)
День предвещает трудности в отношениях с коллегами, а также с родителями, близкими родственниками. Возникнет множество неотложных дел - вряд ли их осуществление пойдет Вам на пользу. Не стоит идти в гости к друзьям вместе с любимым человеком - весьма вероятна ссора Вашей "второй половины" с дорогими Вашему сердцу людьми. Вероятны встречи с влиятельными людьми.
-
СКОРПИОН
СКОРПИОН (24 октября - 22 ноября)
Сегодня предстоят незапланированные траты. Если Вы водите машину, будьте внимательны на дороге. Неожиданный интерес возможно вызовет у Вас религия. Не назначайте на сегодня деловые переговоры.
-
СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛЕЦ (23 ноября - 21 декабря)
День хорош для деловых начинаний. Исключите сегодня из своего меню мясо, замените его овощами. Отношения с любимым человеком могут оказаться под угрозой - кто-то из Вас двоих примет окончательное решение о расставании. Хорошо пойдут дела у финансистов.
-
КОЗЕРОГ
КОЗЕРОГ (22 декабря - 20 января)
Сегодня Вас ждет упадок жизненных сил и творческой энергии. Не исключено неблагоприятное известие или неблагоприятное стечение обстоятельств. В течении дня следует избегать категоричности суждений и индивидуальной работы, требующей сосредоточенности. Будьте осторожны с компьютером.
-
ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕЙ (21 января - 19 февраля)
Сегодня Вы сможете начать любое сложное дело. Наиболее плодотворной окажется первая половина дня, поэтому спорные вопросы лучше решить до обеда. Советуем уделить больше времени домашним делам и не выяснять отношения с членами семьи. Вероятно романтическое знакомство с человеком издалека.
-
РЫБЫ
РЫБЫ (20 февраля - 20 марта)
Сегодня Вам могут вернуть долг или сделать ценный подарок. Не следует заниматься разработкой новых проектов. Возможны проблемы со здоровьем, в первую очередь это относится к тем, кто страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Выгодно покупать валюту.
|Banca Nationala a Moldovei
авторы DW