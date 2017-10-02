Российский пограничник застрелен неизвестными, прорывавшимися из РФ в Украину

Курский пограничник погиб при перестрелке с неизвестными, попытавшимися прорваться на Украину, сообщили в Федеральной службе безопасности.

Инцидент произошел 30 сентября в поселке Теткино Глушковского района Курской области, который граничит с Сумской областью Украины. Двое неизвестных пытались проникнуть на территорию Украины вне пункта пропуска. При проверке документов они оказали вооруженное сопротивление курским пограничникам.

Во время перестрелки один из мужчин подорвал себя, второго удалось задержать. Один из пограничников погиб из-за "несовместимых с жизнью" ранений.

Возбуждены уголовные дела о "посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконном обороте оружия". О мотивах нападавших пока ничего не сообщается, пишет РИА Новости







