К жителю Аляски пришла в гости семья рысей

Американец проснулся от странных звуков и решил сначала, что его пытаются ограбить. Но вместо грабителей он нашел на крыльце семерых симпатичных рысят и их мать.

Фотограф Тим Ньютон уже давно живет на Аляске — его привлекает местная природа. Однако, похоже, природу тоже привлекает Тим Ньютон, ведь к его порогу пришел целый выводок рысят, пишет moya-planeta.ru

«Это случилось прямо на рассвете. Я услышал какие-то шумы, кто-то царапал дверь. Я избавился от остатков сна и подумал: "Что это, черт возьми?" Надел халат и аккуратно выглянул в окно. Я увидел рысенка! Он наблюдал за своими братьями и сестрами, которые играли с матерью», — рассказал Ньютон.

Мужчина тут же схватил камеру и сделал несколько фотографий неожиданного семейства.

Наигравшись на крыльце Ньютона, рыси ушли, оставив фотографу приятные воспоминания («Хорошо, что это не медведь был!») и чудесные снимки.