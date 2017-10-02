Подробности задержания бизнесмена Андрея Гаргалыка

Задержан предприниматель Андрей Гаргалык, доверенное лицо криминального авторитета Григория Карамалака. Под стажу взяли также супругу Гаргалыка, которая руководит семейным бизнесом, и бухгалтера. Всех троих подозревают в уклонении от уплаты налогов на 12 миллионов леев.

Как сообщили прокуроры, в ходе обысков в принадлежащем семье Гаргалык отеле изъяты документы, подтверждающие их причастность к противоправным действиям.



"Осуществляются следственные мероприятий, проходят обыски в офисах и домах лиц, подозреваемых в причастности к этому правонарушению. К настоящему времени установлено нанесение ущерба на сумму примерно 12 миллионов леев", - сказал прокурор ПБОПОД Тудор Бордан.



Обыски продолжились по месту жительства семьи.



"Были изъяты носители электронной информации, документы, в том числе на строительство объекта недвижимости, а также о мошеннических транзакциях, которые нанесли ущерб бюджету Республики Молдова", - сказал прокурор ПБОПОД Василе Голбан.



Дело открыли в августе. По информации следствия, супруга предпринимателя и бухгалтер отелы были подельниками в схеме отмывания денег на сумму 12 миллионов леев. Задержанным грозит до шести лет лишения свободы.



Последние десять лет Андрей Гаргалык, по данным СМИ, управлял бизнесом Григория Карамалака в Молдове. Долг этих компаний по уплате налогов составляет почти четыре миллиона леев.





