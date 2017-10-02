Экономический рост в Молдове к концу года составит три с половиной процента

Экономический рост в Молдове к концу года составит три с половиной процента. Таков прогноз Всемирного банка. Среди причин положительной динамики - увеличение денежных переводов на 10 с половиной процентов, повышение зарплат в частном и государственном секторах, а также хороший урожай прошлого года.



За первые шесть месяцев 2017-го ВВП вырос почти на три процента. Как прогнозируют аналитики Всемирного банка, рост продолжится и в ближайшие два года. Он составит в 2018-ом 3,8%, а в 2019-ом - 3,6%.



Для сохранения положительной динамики эксперты рекомендуют ускорить реструктуризацию финансового и энергетического секторов.



"Мы с оптимизмом смотрим в будущем и считаем, что эта отрасль окажет положительно влияние на экономический рост. Заработная плата повышается, как в частном, так и государственном секторе, в том числе у работников госсектора и учителей. Повышение опережает уровень инфляции, поэтому к концу года можно ждать роста ВВП", - сказал экономист Марчел Киструга.



Правительство прогнозировало рост экономики в нынешнем году на уровне четырех с половиной процента.





