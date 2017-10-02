Эксперты: У двусторонних отношений Молдовы и России есть перспективы

У двусторонних отношений Молдовы и России есть перспективы, и обсуждать их нужно на равных. К такому выводу пришли участники круглого стола, проведённого Институтом эффективной политики. Свое мнение высказали политологи и общественные деятели.

"Мы хотим, чтобы Молдова и Россия рассматривались и в Молдове и в России как равноправные партнёры для переговоров. Мы понимаем вес России, мы понимаем свой вес. В принципе мы считаем, что те вещи, которые мы хотим решать, требуют равноправного подхода", - сказал директор Института эффективной политики Виталий Андриевский.



"Между сторонами зачастую не присутствует какое-то стремление договориться. Существует намерение как-то доказать только свою точку зрения, не слушая оппонента", - сказал политический аналитик Руслан Шевченко.



Обсуждались за круглым столом торгово-экономические связи и политические отношения Москвы и Кишинева. Особое внимание уделили приднестровскому урегулированию. По мнению некоторых спикеров, переговоры в формате 5+2 уже неэффективны, но альтернативы такому формату пока нет.

"Рискну предположить, что если бы приднестровской проблемы не было, то наверное не было бы остроты отношений между Республикой Молдовой сегодня и Российской Федерацией. В принципе это ключевая тема", - заявил политик Валентин Крылов.



"Если бы Россия помогла Республике Молдова восстановить свою территориальную целостность, она получила бы дружественною страну между Румынией и Украиной. Нейтральную в военном отношении, дружественную страну", - сказал политический комментатор Роман Михаеш.



За три недели Институт эффективной политики составит по итогам конференции доклад, который направят властям Молдовы и России.





