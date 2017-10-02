NASA: к Земле летит астероид вдвое крупнее Челябинского метеорита

NASA подтвердило, что мимо Земли 12 октября пролетит потенциально опасный астероид. Об этом сообщается в докладе специалистов ведомства и Европейского космического агентства.

Отметим, что данное небесное тело было обнаружено ещё в 2012 году и получило название 2012 ТС4. Тогда было установлено, что астероид превосходит размерами и массой Челябинский метеорит.

По данным учёных, если космический объект упадёт на Землю, человечеству может грозить катастрофа. Однако вероятность того, что астероид столкнётся с планетой, крайне низка, пишет life.ru