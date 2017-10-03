ЛЕВ (24 июля - 23 августа)

День хорош для занятий искусством, но никак не бизнесом - Вы сегодня слишком рассеянны. Сегодня может случиться так, что Вы будете зависеть от своих партнеров, поэтому, претворяя свои планы в жизнь, не забывайте о тех, кто помогал Вам. Сотрудничество принесет Вам прибыль и выгодные деловые связи. Не будьте неблагодарными.

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