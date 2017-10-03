В столице молодой парень попал под колеса авто

26-летний парень попал минувшим вечером в больницу после того, как его сбил автомобиль. Авария произошла в столице на бульваре Григоре Виеру.

Водитель утверждает, что молодой человек был пьян и переходил дорогу в неположенном месте. У пострадавшего диагностировали многочисленные травмы.



"Я ехал 50 километров в час. Ребята ругались с таксистом на пешеходном переходе, я не смог избежать удара."



Друзья пострадавшего подтверждают, что он переходил дорогу в неположенном месте.



"Это наш друг, мы были вместе. Выпили немного. Горел жёлтый сигнал светофора. Но мы не ругались ни с кем."



Ведется следствие.





